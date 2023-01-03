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3 января, 18:55

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

<p>Руслан Хасбулатов. Фото © ТАСС / Роман Демьяненко</p>

Руслан Хасбулатов. Фото © ТАСС / Роман Демьяненко

В возрасте 80 лет скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом "Коммерсанту" сообщили его родственники.

Как передаёт издание, политик скончался сегодня в Подмосковье у себя на даче, это случилось примерно в 19:00 мск. Информацию о кончине Хасбулатова в его семье подтвердили и РИА "Новости". По их словам, государственный деятель будет похоронен в Чечне.

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Как писал Лайф, также сегодня стало известно, что на 72-м году жизни умер востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко. Об этом сообщил его друг, коллега Аркадий Дубнов, не уточнив причину смерти.

Андрей Григорьев
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