Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В возрасте 80 лет скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом "Коммерсанту" сообщили его родственники.

Как передаёт издание, политик скончался сегодня в Подмосковье у себя на даче, это случилось примерно в 19:00 мск. Информацию о кончине Хасбулатова в его семье подтвердили и РИА "Новости". По их словам, государственный деятель будет похоронен в Чечне.