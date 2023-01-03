Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Руслан Хасбулатов. Фото © ТАСС / Роман Демьяненко
В возрасте 80 лет скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом "Коммерсанту" сообщили его родственники.
Как передаёт издание, политик скончался сегодня в Подмосковье у себя на даче, это случилось примерно в 19:00 мск. Информацию о кончине Хасбулатова в его семье подтвердили и РИА "Новости". По их словам, государственный деятель будет похоронен в Чечне.
Как писал Лайф, также сегодня стало известно, что на 72-м году жизни умер востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко. Об этом сообщил его друг, коллега Аркадий Дубнов, не уточнив причину смерти.