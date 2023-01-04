Звезда "Мстителей" сделал жутковатое селфи после ЧП с ратраком

Американский актёр Джереми Реннер, исполняющий роль Соколиного Глаза в "Мстителях" из Вселенной Marvel, опубликовал фото с больничной койки. Артист предстал перед поклонниками с травмами на лице, фингалом на левом глазу. Он поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", — написал Реннер.

За короткое время его пост набрал более двух миллионов лайков. Подписчики желают актёру скорейшего выздоровления и призывают впредь быть осторожнее.