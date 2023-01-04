Звезда "Мстителей" сделал жутковатое селфи после ЧП с ратраком
Актёр Джереми Реннер опубликовал селфи из больницы после инцидента с ратраком
Джереми Реннер на больничной койке. Фото © @jeremyrenner
Американский актёр Джереми Реннер, исполняющий роль Соколиного Глаза в "Мстителях" из Вселенной Marvel, опубликовал фото с больничной койки. Артист предстал перед поклонниками с травмами на лице, фингалом на левом глазу. Он поблагодарил всех за поддержку.
"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", — написал Реннер.
За короткое время его пост набрал более двух миллионов лайков. Подписчики желают актёру скорейшего выздоровления и призывают впредь быть осторожнее.
Напомним, актёр Джереми Реннер серьёзно пострадал у своего дома в штате Невада. Звезда попал в больницу в критическом состоянии. ЧП случилось, когда он расчищал дорогу после сильной снежной бури с помощью ратрака — техники на гусеничном ходу, которая предназначена для подготовки горнолыжных трасс. Именно она придавила звезду Marvel. Реннер потерял много крови и получил другие травмы.