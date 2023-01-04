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4 января, 03:31

Названа единственная страна, выигравшая от украинского конфликта

Экономист Туатти: Единственная страна, выигравшая от украинского конфликта, — это Индия

Единственная страна в мире, которая сможет по праву считать себя бенефициаром пользы на почве украинского конфликта, — это Индия. Такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти.

"Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку россияне теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии её перерабатывают и перепродают дальше, в частности в Европу", — пояснил он.

Туатти добавил, что Индии также были полезны неприятности, в которые попал Китай, так как она забрала у него часть рынка. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что 2023 год будет сложным по причине рецессии, которая охватит весь мир.

Глава МВФ предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики

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Осенью 2022 года Лайф рассказывал, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. В октябре РФ отправляла туда более 945 тысяч баррелей в день, обогнав по объёмам даже Эр-Рияд и Багдад.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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