Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий из-за "взрыва цен"

Действия руководства Франции привели к резкому росту счетов за электричество, в результате чего многие предприятия закрылись или оказались на грани банкротства. Об этом заявила лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Взрыв цен на электроэнергию невыносим для всех предприятий, которые и так сталкиваются с большими издержками и снижением покупательной способности французов. Но, что ещё хуже, эти немыслимые счета могут задушить мелких производителей и независимых предпринимателей", — сказала она в видеообращении в соцсети.

Как указала Ле Пен, в особо сложном положении сейчас оказались пекари и кондитеры, продукция которых стала символом французской идентичности. Политик подчеркнула, что в настоящее время сотни предприятий страны или закрылись, или находятся под угрозой банкротства. Всё это стало результатом "плохого политического выбора в прошлом". Также Ле Пен добавила, что рост цен на электроэнергию начался ещё в 2021 году, после чего ситуация усугубилась на фоне украинского кризиса.

"Взрыв цен произошёл из-за отказа Эмманюэля Макрона порвать с абсурдными правилами европейского энергетического рынка", — отметила французский политик.

Данные правила предполагают индексацию цен на электричество до уровня наибольшей стоимости производства энергии. Она утверждает, что подобный механизм способствует спекуляциям, особенно в период кризиса. Кроме того, эти "абсурдные решения были усугублены суицидальной энергетической политикой, проводимой всеми правительствами в стране на протяжении последних 20 лет", указала Ле Пен, особо выделив Франсуа Олланда и Макрона.