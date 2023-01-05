Байден подтвердил возможные поставки Украине БМП Bradley

Президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон на данный момент рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

В Белом доме заявили, что пакеты помощи Киеву могут включать новые установки РСЗО HIMARS

В конце декабря 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, однако окончательное решение ещё не было принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.