Байден подтвердил возможные поставки Украине БМП Bradley
БМП "Брэдли". Обложка © Wikipedia
Президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон на данный момент рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Американский лидер утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов.
В конце декабря 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, однако окончательное решение ещё не было принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.
Напомним, что перед Новым годом президент США Джо Байден подписал новый бюджет государства на 1,7 триллиона долларов, который предусматривает выделение нового пакета помощи Украине. За неделю до этого глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в предстоящий пакет помощи Киеву войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.