В Белом доме заявили, что пакеты помощи Киеву могут включать новые установки РСЗО HIMARS
США могут перебросить на Украину дополнительные РСЗО HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом журналистам сообщили в Белом доме.
"Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять им (Украине. — Прим. Лайфа) системы [вооружений] и поддержку, необходимые для самообороны. И да, это включает в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать ещё больше HIMARS в будущем", — сказал во время брифинга представитель Белого дома Джон Кирби.
Напомним, что перед Новым годом президент США Джо Байден подписал новый бюджет государства на 1,7 триллиона долларов, который предусматривает выделение нового пакета помощи Украине. За неделю до этого глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в предстоящий пакет помощи Киеву войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
ТАСС / Zuma / Senior Airman Beaux Hebert