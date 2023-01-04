В Белом доме заявили, что пакеты помощи Киеву могут включать новые установки РСЗО HIMARS

"Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять им (Украине. — Прим. Лайфа) системы [вооружений] и поддержку, необходимые для самообороны. И да, это включает в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать ещё больше HIMARS в будущем", — сказал во время брифинга представитель Белого дома Джон Кирби.