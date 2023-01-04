На Бали 34 человека чуть не утонули во время прогулки на катере

В Индонезии во время морской прогулки на быстроходном катере чуть не погибли 34 человека. Как сообщил телеканал ABC, группа отдыхающих из России, с Украины, из Австралии и Индии направлялась с острова Нуса Пенида к пляжу Санур на острове Бали, когда судно напоролось на что-то острое и начало идти ко дну.

На Бали 34 туриста чуть не утонули во время прогулки на катере. Видео © Twitter / Voice Of Levant

Несмотря на обстановку, 28 пассажиров и 6 членов экипажа смогли вовремя надеть спасательные жилеты и дождаться помощи. С места происшествия их эвакуировали на четырёх судах. Сам катер достать на поверхность пока не удалось.