В США рассказали, чего больше всего боится Зеленский

Затянувшийся конфликт на Украине вызывает недовольство у жителей страны, которые, вопреки ожиданиям властей, могут обвинить в этом самого Владимира Зеленского. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.

"Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русских. <…> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. <…> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро", — написал он в "Твиттере".