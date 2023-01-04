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4 января, 17:38
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В США рассказали, чего больше всего боится Зеленский

Экономист Вольф: Зеленский боится, что его возненавидит собственный народ

Затянувшийся конфликт на Украине вызывает недовольство у жителей страны, которые, вопреки ожиданиям властей, могут обвинить в этом самого Владимира Зеленского. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.

"Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русских. <…> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. <…> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро", — написал он в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним сотрудничество Киева и Лондона по вопросу обороны.

Британцы обозвали Сунака идиотом после его разговора с Зеленским

Британцы обозвали Сунака идиотом после его разговора с Зеленским

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ТАСС/Zuma

Максим Плетнёв

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