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4 января, 17:08

Петербуржцам рассказали, в каких районах в новом году появятся платные парковки

В Санкт-Петербурге появятся новые платные парковки в июле 2023 года

В новом году в Санкт-Петербурге будут соблюдаться планы по увеличению зоны платной парковки в Петроградском и Василеостровском районах. Об этом газете "Петербургский дневник" сказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

"В июле 2023 года планируем расширение зоны платной парковки на территории Петроградского района. Там будет 10 691 машино-место. А в четвёртом квартале 2023 года — на территории Василеостровского района, это 19 276 машино-мест. И на Крестовском острове — 1410 машино-мест. Таким образом, в зону платной парковки войдут ещё около 31 300 парковочных мест на 306 улицах", пояснил он.

На данный момент территория платной парковки охватывает Центральный и Адмиралтейский районы города. Теперь там сократилось вдвое время прибытия экстренных служб, на четверть уменьшилось число ДТП, вечерний час пик стал меньше на полчаса, скорость движения личного транспорта увеличилась на 7–9%, общественного — на 20%, привёл данные Поляков.

"В 2016 году мы считали, что запуск платных парковок приведёт к снижению поездок в центр с трудовыми целями на 15–20 процентов от общего числа. И пока идём по плану", — отметил чиновник.

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ТАСС / Роман Пименов

Татьяна Миссуми

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