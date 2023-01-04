Водителям рассказали об излюбленной тактике автоугонщиков зимой

Угонщики зимой похищают автомобили с сигнализацией, которую можно взломать во время прогрева двигателя машины. Об этом сообщил руководитель "Лаборатории Андрея Кондрашова", специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов в беседе с "Газетой.ru".

"Автовладелец приходит к машине, открывает её, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег. Но в момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалёку, в радиусе 50 метров. А когда он начинает чистить снег — машину просто закрывают", — рассказал эксперт.

Увидев, что машина закрылась, продолжил он, часто водители уходят домой за вторым ключом. Именно в этот момент злоумышленники уезжают на автомобиле. Причём бывает, что автомобилисты оставляют в салоне документы и телефоны. Поэтому, предупредил Кондрашов, не нужно оставлять заведённую машину без присмотра, если её двери внезапно закрылись. По словам эксперта, не все сигнализации можно взломать таким образом. Это не сработает с устройствами, которые поддерживают диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования.