Учёные рассказали о пользе брокколи в профилактике рака печени и лёгких

Брокколи содержит множество полезных витаминов, а различные методы приготовления влияют на её питательный состав, который будет так или иначе оказывать влияние на организм человека. Так, регулярное потребление этого овоща снижает риск развития рака, пишет турецкое издание En Son Haber.

"Исследования показывают, что регулярное потребление крестородных овощей, таких как брокколи (от 3–5 раз в неделю), связано со снижением риска многих видов рака, включая рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки", — говорится в публикации.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что диеты с высоким содержанием сахара вызывают увеличение накопления жира в организме и увеличивают риск развития жирового гепатоза. Если не лечить заболевание, то оно перерастёт в рак печени. А брокколи уменьшает накопление триглицеридов в этом органе. Для очищения организма, и в том числе печени, рекомендуется съедать примерно 60 граммов в день. Это поможет и в борьбе с вредными химическими веществами, накапливаемыми во время курения. Так, брокколи снизит риск рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Брокколи содержит высокий уровень глюкофана, который во время пищеварения становится мощным антиоксидантом — сульфорафаном. Он помогает сбалансировать сахар в крови, способствует снижению уровня "плохого" холестерина и предотвращает развитие хронических заболеваний. Вместе с тем регулярное потребление брокколи регулирует работу ЖКТ при запорах. А ещё сульфорафан обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может помочь в борьбе с остеоартритом — хроническим заболеванием, вызывающим повреждение хрящей и окружающих их тканей. Также в брокколи содержится антиоксидант кемферол, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.