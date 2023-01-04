В Анкаре заявили о готовности к продолжению переговоров Турции, России и Сирии
Трёхсторонние переговоры глав оборонных ведомств Турции, России и Сирии состоятся вновь, Анкара надеется на "разумное и логичное" продолжение начавшегося процесса. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Наша позиция на встрече в Москве — это защита нашей страны и нашего народа. Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки. Наши переговоры будут продолжены. Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом", — пояснил он.
По словам министра, на севере Сирии, где высока угроза терроризма, может быть установлено совместное патрулирование Турции с Россией. Однако чиновник не стал уточнять детали изложенного.
Напомним, в декабре в России прошли первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. Хотя отношения двух стран остаются сложными, но появились предпосылки их нормализации. Новая встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января.
ТАСС / Depo Photos / Zuma