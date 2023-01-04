В Анкаре заявили о готовности к продолжению переговоров Турции, России и Сирии

"Наша позиция на встрече в Москве — это защита нашей страны и нашего народа. Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки. Наши переговоры будут продолжены. Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом", — пояснил он.