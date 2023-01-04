Путин пожелал удачи экипажу вышедшего на службу фрегата "Адмирал Горшков"

Сегодня, 4 января, фрегат "Адмирал Горшков" начал дальний морской поход. Как заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии выхода на боевую службу корабля, оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон", это знаменательное событие.

Путин — о выходе на боевую службу "Адмирала Горшкова", оснащённого ракетами "Циркон". Видео © LIFE

"Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное событие. Фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. Это обычное дело, но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов!" — сказал он.

По словам Путина, "Циркон" — это гиперзвуковая система морского базирования. Фрегат также оснащён и другими вооружениями. Вместе с тем российский президент поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие, аналогов которого нет ни в одной стране мира. Он пообещал, что Россия продолжит развивать боевой потенциал вооружённых сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности страны ближайшего десятилетия. Вместе с тем он пожелал экипажу фрегата "Адмирал Горшков" успехов на службе на благо Родины.

"Очень рад, поздравляю вас. Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач. Семь футов под килем, всего хорошего!" — сказал он.