Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Сирены воздушной тревоги вновь сработали в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

Предупреждение коснулось Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областей, также подконтрольной Киеву части Запорожья. Пока о каких-либо ЧП, разрушениях и ущербе на территории страны не сообщалось.