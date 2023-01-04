Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины
Сирены воздушной тревоги вновь сработали в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
Предупреждение коснулось Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областей, также подконтрольной Киеву части Запорожья. Пока о каких-либо ЧП, разрушениях и ущербе на территории страны не сообщалось.
Ранее Лайф писал, что власти Киева предупредили жителей города об экстренных отключениях электричества в течение всей зимы.
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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko