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4 января, 10:57

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Сирены воздушной тревоги вновь сработали в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

Предупреждение коснулось Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областей, также подконтрольной Киеву части Запорожья. Пока о каких-либо ЧП, разрушениях и ущербе на территории страны не сообщалось.

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Ранее Лайф писал, что власти Киева предупредили жителей города об экстренных отключениях электричества в течение всей зимы.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Татьяна Миссуми

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