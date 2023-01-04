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Опубликовано 4 января 2023, 10:23
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Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

На Южнодонецком направлении российские военные уничтожили более 180 украинских бойцов за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары артиллерии наносились по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка ДНР, а также Червоное Запорожской области.

"За сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей", — сказал Конашенков.

ВС РФ за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ
ВС РФ за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Ранее ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на Краснолиманском направлении. По словам Конашенкова, также боевики лишились одного бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх пикапов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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