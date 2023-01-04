Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

На Южнодонецком направлении российские военные уничтожили более 180 украинских бойцов за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары артиллерии наносились по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка ДНР, а также Червоное Запорожской области.

"За сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей", — сказал Конашенков.