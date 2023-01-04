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Опубликовано 4 января 2023, 10:21

ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.

А вблизи Краматорска в ДНР нанесён точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наёмников, добавил Конашенков.

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Также сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов на Донецком направлении, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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