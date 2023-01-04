ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.

А вблизи Краматорска в ДНР нанесён точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наёмников, добавил Конашенков.