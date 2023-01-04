SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 10:21

ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", — отметил он.

А вблизи Краматорска в ДНР нанесён точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наёмников, добавил Конашенков.

Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне проведения СВО

Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне проведения СВО

Также сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов на Донецком направлении, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров