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Регион
Опубликовано 4 января 2023, 10:09
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Военные ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов на Донецком направлении

В ходе наступательных действий на Донецком направлении Вооружённые силы России уничтожили бойцов ВСУ. В результате украинские войска потеряли более 100 солдат, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщил он.

С начала спецоперации Российская армия уничтожила более 2,8 тысячи украинских дронов
С начала спецоперации Российская армия уничтожила более 2,8 тысячи украинских дронов

Ранее Лайф писал, что украинская армия за сутки потеряла 120 человек на Краснолиманском направлении, а также четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.

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Евгения Колесникова
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