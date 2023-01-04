Военные ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов на Донецком направлении
В ходе наступательных действий на Донецком направлении Вооружённые силы России уничтожили бойцов ВСУ. В результате украинские войска потеряли более 100 солдат, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что украинская армия за сутки потеряла 120 человек на Краснолиманском направлении, а также четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.
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