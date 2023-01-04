В Кузбассе школьник попал в больницу после схода лавины

Десятилетнего ребёнка в Анжеро-Судженске госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он попал под снежную лавину. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Инцидент произошёл 2 января. Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города, десятилетний мальчик из посёлка Рудничный вместе с совершеннолетним братом захотели покататься на ватрушке на горе рядом с карьером Антоновского радиоуправления. В этот момент с вершины сошёл снег и засыпал мальчика. Очевидцы достали его и вызвали скорую, медики диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в областной больнице.

Из-за случившегося следователи завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённого вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сотрудники СК проводят обыск, изымают необходимую документацию и записи с камер наблюдения. Тяжесть вреда, который получил ребёнок, установит судебно-медицинская экспертиза.

Вместе с тем Прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах. По её результатам при необходимости будут приняты меры реагирования.