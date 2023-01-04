В Кузбассе школьник попал в больницу после схода лавины
В Кемеровской области после схода снежной лавины госпитализировали ребёнка
Десятилетнего ребёнка в Анжеро-Судженске госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он попал под снежную лавину. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Инцидент произошёл 2 января. Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города, десятилетний мальчик из посёлка Рудничный вместе с совершеннолетним братом захотели покататься на ватрушке на горе рядом с карьером Антоновского радиоуправления. В этот момент с вершины сошёл снег и засыпал мальчика. Очевидцы достали его и вызвали скорую, медики диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в областной больнице.
Из-за случившегося следователи завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённого вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сотрудники СК проводят обыск, изымают необходимую документацию и записи с камер наблюдения. Тяжесть вреда, который получил ребёнок, установит судебно-медицинская экспертиза.
Вместе с тем Прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах. По её результатам при необходимости будут приняты меры реагирования.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области лыжников накрыло лавиной. Одного мужчину так сильно засыпало, что он попросту не смог самостоятельно выбраться из "белого плена", но товарищ вовремя пришёл ему на помощь. Позднее один из лыжников рассказал Лайфу, что во время ЧП тестировал новый спуск.
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