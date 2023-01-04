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4 января, 09:29

Правительство РФ на год продлило упрощённый порядок ввоза электронных устройств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие упрощённого порядка ввоза в страну электронных устройств до конца 2023 года. Мера призвана не допустить дефицита продукции на внутреннем рынке из-за санкций.

"Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее для ввоза таких устройств производитель должен был получить нотификацию, обратившись с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Сейчас же оформление бумаг допускается отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники и Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.

Импорт японских товаров в Россию превысил досанкционные показатели

Импорт японских товаров в Россию превысил досанкционные показатели

Лайф писал, что в Россию с начала действия закона о параллельном импорте ввезли товаров на сумму в более чем 20 миллиардов долларов. В основном речь идёт об автомобилях, станках, оборудовании, технологических линиях и товарах лёгкой промышленности.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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