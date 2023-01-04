Правительство РФ на год продлило упрощённый порядок ввоза электронных устройств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие упрощённого порядка ввоза в страну электронных устройств до конца 2023 года. Мера призвана не допустить дефицита продукции на внутреннем рынке из-за санкций.

"Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.