В США впервые в истории казнили трансгендера

В Соединённых Штатах впервые за всю историю страны казнили трансгендера. Об этом сообщила газета The Associated Press. Фотография осуждённого распространилась по Сети.

"Заключённый из Миссури был казнён во вторник за убийство в 2003 году, что считается первой казнью трансгендерной женщины в США", — говорится в публикации.

Указывается, что 49-летний трансгендер Эмбер Маклафлин убил бывшую девушку, а затем сбросил её тело возле реки Миссисипи в Сент-Луисе. За это его признали виновным в 2003 году. Затем Маклафлин сменил пол. Его судьба была решена во вторник, 3 января, когда губернатор-республиканец Майк Персон отклонил просьбу о помиловании. В результате было решено казнить Маклафлин путём смертельной инъекции.

Когда ей вводили смертельную дозу пентобарбитала, Маклафлин разговаривала с духовным наставником. В последнем письменном заявлении она указала, что сожалеет о сделанном, а также назвала себя любящим и заботливым человеком.