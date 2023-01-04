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4 января, 09:22

В США впервые в истории казнили трансгендера

Associated Press: В Соединённых Штатах впервые в истории казнили трансгендера

<p>Трансгендер Эмбер Маклафлин, которую казнили в США. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/letrogerdoit/status/1610504952388149248?s=46&t=MCtHSZ1n2RT4YBv6L3yLlA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">letrogerdoit</a></p>

Трансгендер Эмбер Маклафлин, которую казнили в США. Обложка © Twitter / letrogerdoit

В Соединённых Штатах впервые за всю историю страны казнили трансгендера. Об этом сообщила газета The Associated Press. Фотография осуждённого распространилась по Сети.

"Заключённый из Миссури был казнён во вторник за убийство в 2003 году, что считается первой казнью трансгендерной женщины в США", — говорится в публикации.

Указывается, что 49-летний трансгендер Эмбер Маклафлин убил бывшую девушку, а затем сбросил её тело возле реки Миссисипи в Сент-Луисе. За это его признали виновным в 2003 году. Затем Маклафлин сменил пол. Его судьба была решена во вторник, 3 января, когда губернатор-республиканец Майк Персон отклонил просьбу о помиловании. В результате было решено казнить Маклафлин путём смертельной инъекции.

Когда ей вводили смертельную дозу пентобарбитала, Маклафлин разговаривала с духовным наставником. В последнем письменном заявлении она указала, что сожалеет о сделанном, а также назвала себя любящим и заботливым человеком.

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Светлана Оперук

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