Хабиб Нурмагомедов назван лучшим тренером 2022 года

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и мексиканец Хавьер Мендес стали лучшими тренерами ушедшего года в смешанных единоборствах (MMA). Об этом пишет MMA Junkie .

Вклад Нурмагомедова и Мендеса в подготовку бойцов высшего уровня невозможно переоценить, отмечает издание. Также в публикации упоминаются успехи чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и двоюродных братьев Хабиба Нурмагомедова Усмана и Умара. Кроме того, отмечаются и победы американца Белала Мухаммада в 2022 году.