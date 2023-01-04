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4 января, 09:14

Хабиб Нурмагомедов назван лучшим тренером 2022 года

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и мексиканец Хавьер Мендес стали лучшими тренерами ушедшего года в смешанных единоборствах (MMA). Об этом пишет MMA Junkie.

Вклад Нурмагомедова и Мендеса в подготовку бойцов высшего уровня невозможно переоценить, отмечает издание. Также в публикации упоминаются успехи чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и двоюродных братьев Хабиба Нурмагомедова Усмана и Умара. Кроме того, отмечаются и победы американца Белала Мухаммада в 2022 году.

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Татьяна Миссуми

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