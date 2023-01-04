Водителям рассказали, как понять, когда после выпитого алкоголя можно за руль

Определить, когда можно сесть за руль после выпитого алкоголя, помогут экспресс-тесты. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал врач-нарколог Александр Ковтун.

"Сейчас есть экспресс-тесты, которые можно сделать с помощью слюны. Они показывают присутствие алкоголя в организме. Если тест покажет отрицательный результат, то можно спокойно садиться за руль и не опасаться проверки со стороны сотрудников ГИБДД", — сказал эксперт.

Он посоветовал всем водителям купить их и носить с собой. Приобрести такие тесты можно на заправках, в аптеках и интернет-магазинах. Но ориентироваться на них полностью не стоит. Даже при отсутствии алкоголя в крови водитель может себя плохо чувствовать, в том числе из-за похмелья, и в этом случае садиться за руль нельзя. По словам нарколога, это опасно для самого водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Водитель должен быть ответственным, поэтому если он чувствует, что алкоголь не выветрился, а возможности сделать тест нет, то лучше забыть о вождении на несколько часов, добавил врач. Кроме того, в том случае, если человек знает, что ему скоро нужно будет сесть за руль, то лучше и вовсе не пить или ограничиться минимальным количеством алкоголя.