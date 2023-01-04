В МЧС сравнили число пожаров в торговых центрах за 2022 и 2021 годы

Число пожаров в крупных торговых центрах в 2022 году не изменилось в сравнении с показателями за 2021 годом. Об этом сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Нельзя утверждать, что таких пожаров становится больше. На конец 2022 года в России в торговых центрах и на иных объектах торгового назначения произошло 20 крупных пожаров площадью более одной тысячи квадратных метров. По сравнению с 2021 годом их количество не изменилось", — уточнил он.