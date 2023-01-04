В МЧС сравнили число пожаров в торговых центрах за 2022 и 2021 годы
МЧС: В 2022 году пожаров в торговых центрах не стало больше, чем годом ранее
Число пожаров в крупных торговых центрах в 2022 году не изменилось в сравнении с показателями за 2021 годом. Об этом сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Нельзя утверждать, что таких пожаров становится больше. На конец 2022 года в России в торговых центрах и на иных объектах торгового назначения произошло 20 крупных пожаров площадью более одной тысячи квадратных метров. По сравнению с 2021 годом их количество не изменилось", — уточнил он.
Ранее в станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.
ТАСС / Артём Геодакян