Рогозин отправил послу Франции осколок от снаряда из Caesar, ранивший его в Донецке

Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, который был ранен во время обстрела ВСУ в Донецке, отправил извлечённый из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви.

Осколок французского снаряда, ранивший экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Фото © LIFE

Сопроводительное письмо экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Фото © LIFE

Письмо послу Франции от экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Фото © LIFE

"Официальный Париж предал дело великого де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев. Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз", — написал он в сопроводительном письме французскому дипломату.

Рогозин добавил, что в конверте "осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar", который попал ему в плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить или сделать инвалидом. Он также напомнил послу, что в тот день французское оружие убило двух человек, оставив их жён вдовами, а детей — сиротами.

"Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, Вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наёмниками. Это сотни людей, в том числе и дети", — подчеркнул экс-глава Роскосмоса.

Рогозин попросил посла передать осколок снаряда президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", резюмируется в письме.