Стало известно, что папа Бенедикт XVI верил в пророчества об особой судьбе России

Папа римский на покое Бенедикт XVI верил в Фатимские пророчества об особой судьбе России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Он отметил, что познакомился с будущим понтификом — тогда ещё кардиналом — во время учёбы в Риме. Последний раз они виделись в 2018 году в Ватикане и общались примерно час. Тогда Бенедикт XVI и стал рассказывать о пророчестве Божией Матери о России.

"Он стал говорить, что есть пророчество Божией Матери о России, что Россия должна быть великой, Запад всё больше и больше отходит от христианства и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристианство", — сказал Севастьянов.

Речь идёт о так называемых Фатимских пророчествах — серии событий в португальском городе Фатима, где в 1917 году трое детей заявили, что им многократно являлась некая дама (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала религиозные сообщения и пророчества (касающиеся судеб мира и России). Эти события признаны католической церковью подлинным чудом.