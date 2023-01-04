Стало известно, что папа Бенедикт XVI верил в пророчества об особой судьбе России
Старовер Севастьянов: Папа Бенедикт XVI верил в Фатимские пророчества о предназначении РФ
Папа римский на покое Бенедикт XVI верил в Фатимские пророчества об особой судьбе России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Он отметил, что познакомился с будущим понтификом — тогда ещё кардиналом — во время учёбы в Риме. Последний раз они виделись в 2018 году в Ватикане и общались примерно час. Тогда Бенедикт XVI и стал рассказывать о пророчестве Божией Матери о России.
"Он стал говорить, что есть пророчество Божией Матери о России, что Россия должна быть великой, Запад всё больше и больше отходит от христианства и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристианство", — сказал Севастьянов.
Речь идёт о так называемых Фатимских пророчествах — серии событий в португальском городе Фатима, где в 1917 году трое детей заявили, что им многократно являлась некая дама (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала религиозные сообщения и пророчества (касающиеся судеб мира и России). Эти события признаны католической церковью подлинным чудом.
Севостьянов также рассказал, что при встрече Бенедикт XVI оценил действия властей в России, которые за 30 лет сделали "огромную эволюцию в сторону христианства от безбожия".
Напомним, папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет утром 31 декабря в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения. Его похоронят под собором Святого Петра, траурные мероприятия состоятся 5 января. В тот же день в России проведут заупокойные мессы.
Wikipedia / Sergey Gabdurakhmanov