Офтальмолог рассказал, можно ли ослепнуть от удара пробки от шампанского по глазам

Неаккуратность при открывании бутылки шампанского может стоить вам зрения. О том, какую травму можно получить, если пробка попадёт в глаз, рассказал врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза "Я вижу" Александр Кусков.

"У травматологов и офтальмологов есть своеобразная классификация новогодних глазных травм. Самая забавная и при этом серьёзная травма — это попадание пробки от шампанского в глаз. Самое "удачное", чем можно отделаться при такой травме, — это гематома, если удар пришёлся в бровь", — рассказал врач "Газете.ru".

Однако если пробка "выстрелила" в глаз, и у пострадавшего в глазах туман, пропало периферическое зрение, появилась пелена, офтальмолог советует срочно ехать в глазной травмпункт, поскольку такой удар может вызвать смещение хрусталика, контузию глазного яблока или даже отслоение сетчатки.

"При контузии глаза происходят крайне негативные изменения, ведь удар пробкой — это сильная ударная волна, которая передаётся на все глазные структуры: хрусталик может сместиться, помутнеть — его придется удалять, ставить искусственную линзу", — пояснил Кусков.

Худшее развитие событий, если при сильном ударе произойдет отрыв глазного нерва, — в этой ситуации современная медицина бессильна и человек необратимо ослепнет на один глаз.