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4 января, 05:56

Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с РФ о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о ценах на газ. Соответствующий документ от 30 декабря обнародован на национальном правовом портале.

Согласно указу, ратифицируется Протокол от 25 ноября 2011 года о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику и его транспортировке по газопроводам, которые расположены на её территории.

Также Лукашенко подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года. Оба документа были подписаны 11 мая 2022 года.

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

В декабре 2022 года Лукашенко заявил, что Белоруссия удовлетворена решением вопроса о формировании цены на российский газ. Она была утверждена для Белоруссии на уровне 2021 года, а именно — 128,52 доллара за тысячу кубометров. Расчёты идут в российских рублях.

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Сайт президента Белоруссии

Светлана Оперук

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