Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с РФ о ценах на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о ценах на газ. Соответствующий документ от 30 декабря обнародован на национальном правовом портале.
Согласно указу, ратифицируется Протокол от 25 ноября 2011 года о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику и его транспортировке по газопроводам, которые расположены на её территории.
Также Лукашенко подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года. Оба документа были подписаны 11 мая 2022 года.
В декабре 2022 года Лукашенко заявил, что Белоруссия удовлетворена решением вопроса о формировании цены на российский газ. Она была утверждена для Белоруссии на уровне 2021 года, а именно — 128,52 доллара за тысячу кубометров. Расчёты идут в российских рублях.