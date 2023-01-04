Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с РФ о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о ценах на газ. Соответствующий документ от 30 декабря обнародован на национальном правовом портале.

Согласно указу, ратифицируется Протокол от 25 ноября 2011 года о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику и его транспортировке по газопроводам, которые расположены на её территории.

Также Лукашенко подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года. Оба документа были подписаны 11 мая 2022 года.