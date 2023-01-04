Диетолог объяснила, почему заливная рыба — лучшее блюдо, чтобы не располнеть за новогодние каникулы

Новогодние праздники не обязательно должны ассоциироваться с набором лишнего веса. Если правильно питаться, то никакое застолье не заставит поправиться. В интервью Лайфу врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала в праздники делать акцент на менее калорийных блюдах, например, отличным вариантом станет заливное из рыбы.

По словам эксперта, следует отдать предпочтение мясу и нежирной рыбе. Подойдёт традиционное заливное из рыбы. Оно будет некалорийным и сытным, также великолепно сочетается с алкоголем, не давая человеку быстро опьянеть. Майонезные салаты на второй-третий день стоит заменить на свежие овощи без заправок, также хороши будут ягоды, фрукты и цитрусовые.

Также Русакова посоветовала обратить внимание на продукты, богатые триптофаном — это твёрдые сорта сыра, творог, молоко, йогурт, рыба, мясо, грибы, финики, орехи.

"Зачастую лишний вес и повышенный аппетит связаны с депрессией, то есть со сниженным настроением. Люди пытаются в еде черпать себе настроение и бесконтрольно потребляют вредную еду. Продукты, богатые триптофаном, дают достаточно быстро человеку чувство радости. Следует есть их в небольшом количестве, и вы уже не голодны, соответственно, не заедаете свой стресс или депрессию", — добавила диетолог.

Также врач посоветовала после новогодней ночи как можно быстрее вернуться в привычный ритм, не готовить на несколько дней вперёд, чтобы не было соблазна употребить лишнее количество калорий. Также, если вы не хотите располнеть по итогу каникул, не забывайте о физических нагрузках. В праздники лучше не сидеть дома, рекомендует диетолог, даже если вы плотно поели. Калории следует сжигать, и в этом помогут, например, активные игры.