Врач рассказала, как злоупотребление алкоголем в новогодние праздники "поможет" гриппу и ковиду

Злоупотребление алкоголем в новогодние праздники может грозить не только больной головой, но и повысить риски заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева. По её словам, этиловый спирт выводит из организма витамин B, который принимает непосредственное участие в синтезе лейкоцитов. А это и есть те самые клетки, которые на начальном этапе борются с вирусными инфекциями.

"Происходит снижение количества этих клеток крови, лейкоцитов, которые являются основными в нашей иммунной активности в борьбе с вирусом. Причём повысить их бывает возможно только путём приёма препаратов группы B", — сказала она.

Кроме того, этанол также снижает количество антител, оказывая влияние на белковую составляющую организма. Вместе с этим снижается синтез антител и ослабевает иммунитет, отмечает диетолог. Аплетаева призвала не злоупотреблять алкоголем на новогодних праздниках, поскольку длительные запои могут сильно сказаться на иммунитете в целом.

"Если мы просто отмечаем Новый год и 1 января поднимем бокал шампанского, то это никак не отразится на здоровье. Но если это будет на протяжении десяти дней, то эти люди, которые будут находиться в регулярном контакте с алкоголем в эти дни, будут подвержены любому вирусу, в том числе и коронавирусу", — предупредила специалист.