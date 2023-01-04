Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, догнав финна Теему Селянне.

В матче против "Баффало Сейбрз" Овечкин забросил две шайбы, таким образом за карьеру россиянин набрал 1457 очков в 1314 матчах (808 голов и 649 передач). У Селянне также 1457 очков (684+773) в 1451 встрече.