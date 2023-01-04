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4 января, 05:09

Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, догнав финна Теему Селянне.

В матче против "Баффало Сейбрз" Овечкин забросил две шайбы, таким образом за карьеру россиянин набрал 1457 очков в 1314 матчах (808 голов и 649 передач). У Селянне также 1457 очков (684+773) в 1451 встрече.

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"Великолепный хоккеист": Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд

А ранее Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам остаётся Уэйн Гретцки (894). Кроме того, российский хоккеист был признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. За минувший месяц он набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Александра Вишнякова

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