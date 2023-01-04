Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, догнав финна Теему Селянне.
В матче против "Баффало Сейбрз" Овечкин забросил две шайбы, таким образом за карьеру россиянин набрал 1457 очков в 1314 матчах (808 голов и 649 передач). У Селянне также 1457 очков (684+773) в 1451 встрече.
А ранее Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам остаётся Уэйн Гретцки (894). Кроме того, российский хоккеист был признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. За минувший месяц он набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.
Twitter / Washington Capitals