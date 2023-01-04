Депутат Мажуга предложил выплачивать студентам 13-ю стипендию

"Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают: они к концу года делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций", — цитирует парламентария РИА "Новости".