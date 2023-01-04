Депутат Мажуга предложил выплачивать студентам 13-ю стипендию
Депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести прибавку для студентов на Новый год и по аналогии с 13-й зарплатой выплачивать учащимся сумму, равную месячной стипендии.
"Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают: они к концу года делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Напомним, в новом учебном году академическая стипендия обучающихся по программам среднего профессионального образования составит 713 рублей, для получающих высшее образование — 1967 рублей. Социальная стипендия студентов СПО может составить 1073 рубля, бакалавриата и магистратуры — 2953 рубля в месяц. Тем, кто обучается в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров, предлагается выплачивать 3873 рубля.
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