Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на универсальное пособие
Экономист Сорокина: Универсальное пособие положено беременным на сроке от шести недель
В 2023 году в России начнут выплачивать универсальное пособие для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми. Кто имеет на него право, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
Так, пособие положено беременной женщине, если она находится на сроке от шести недель, а также встала на учёт в медорганизации на ранних сроках. Выплаты будут осуществляться и одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребёнка в возрасте до 17 лет.
Пособие положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Также учитываются движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам в банках, а также причины отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.
"Среднедушевой доход семьи при назначении пособия рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев путём деления на 12 и на число членов семьи", — рассказала экономист в беседе с агентством "Прайм".
По её словам, размер универсального пособия зависит от вышеперечисленных факторов и составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума.
Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка президент России Владимир Путин подписал 21 ноября 2022 года. Бумажные заявления на единое пособие семьи смогут подать с 9 января, а электронные уже начали принимать с 28 декабря.
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