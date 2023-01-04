Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на универсальное пособие

В 2023 году в России начнут выплачивать универсальное пособие для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми. Кто имеет на него право, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Так, пособие положено беременной женщине, если она находится на сроке от шести недель, а также встала на учёт в медорганизации на ранних сроках. Выплаты будут осуществляться и одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребёнка в возрасте до 17 лет.

Пособие положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Также учитываются движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам в банках, а также причины отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.

"Среднедушевой доход семьи при назначении пособия рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев путём деления на 12 и на число членов семьи", — рассказала экономист в беседе с агентством "Прайм".