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4 января, 07:16

Пушилин оценил мужество и героизм военных, спасавших сослуживцев в Макеевке

Российские военные, попавшие под удар ВСУ в Макеевке 1 января, проявили мужество и героизм, участвуя в спасении товарищей из-под завалов. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество", написал он в телеграм-канале.

Пушилин отметил, что военнослужащие выбирались из разрушенного обстрелом здания и тут же возвращались обратно, чтобы помочь вытащить остальных. Даже когда прибыли сотрудники МЧС, солдаты продолжали оказывать помощь по спасению, рискуя собой.

"Помогали, рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, которые погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев", — подчеркнул Пушилин.

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Напомним, 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке в ДНР. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами по ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89. Причиной трагедии в Минобороны РФ назвали использование военнослужащими личных телефонов в районе досягаемости удара противника.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

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