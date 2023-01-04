Пушилин оценил мужество и героизм военных, спасавших сослуживцев в Макеевке

Российские военные, попавшие под удар ВСУ в Макеевке 1 января, проявили мужество и героизм, участвуя в спасении товарищей из-под завалов. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин отметил, что военнослужащие выбирались из разрушенного обстрелом здания и тут же возвращались обратно, чтобы помочь вытащить остальных. Даже когда прибыли сотрудники МЧС, солдаты продолжали оказывать помощь по спасению, рискуя собой.

"Помогали, рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, которые погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев", — подчеркнул Пушилин.