В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке
Минобороны РФ: Ответным огнём уничтожена установка, из которой ВСУ ударили по Макеевке
Российские военные ответным огнём уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой Вооружённые силы Украины нанесли удар по Макеевке, где были размещены военнослужащие ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Также в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено ещё четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Хаймарс", четыре боевые машины РСЗО RM-70 "Вампир", более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наёмников", — заявил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
А в районе Масловки был нанесён удар по пункту временной дислокации одного из украинских подразделений Иностранного легиона. В результате там было ликвидировано более 130 иностранных наёмников.
Напомним, удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке был нанесён ВСУ 1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами по ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89. Причиной трагедии в Минобороны РФ назвали использование военнослужащими личных телефонов в районе досягаемости удара противника.
Минобороны РФ