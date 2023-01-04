В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Российские военные ответным огнём уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой Вооружённые силы Украины нанесли удар по Макеевке, где были размещены военнослужащие ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Также в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено ещё четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Хаймарс", четыре боевые машины РСЗО RM-70 "Вампир", более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наёмников", — заявил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

А в районе Масловки был нанесён удар по пункту временной дислокации одного из украинских подразделений Иностранного легиона. В результате там было ликвидировано более 130 иностранных наёмников.