Выученные американцами: Что известно о бригаде ВСУ, ударившей "Хаймарсом" по Макеевке Подразделения, подозреваемые в совершении этого преступления, давно обстреливают Донецк и его окрестности. 3 января, 17:18 РСЗО HIMARS. Обложка © ТАСС / Zuma / Senior Airman Beaux Hebert

Удар ВСУ по Макеевке

В ночь на 1 января ВСУ ударили комплексом HIMARS по зданию в Макеевке (15 км к востоку от Донецка), где размещались российские военные. Два реактивных снаряда американского производства были перехвачены системой ПВО, однако четыре достигли земли. Жертвами удара, по данным Минобороны России, стали 63 человека. В ночь на 3 января ВС РФ нанесли ракетный удар по базе ВСУ и иностранных наёмников в Дружковке (70 км к северу от Донецка). Местные телеграм-каналы сообщают о том, что в результате ракетного удара по пункту размещения ВСУ на ледовой арене "Альтаир" могли погибнуть несколько сотен человек. Официальных комментариев от Киева на тему этого удара пока не поступало.

Позднее в результате ракетного удара в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре чешские РСЗО RM-70 Vampire и 120 украинских военных.

Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке. Фото © ТАСС / Иван Ноябрёв

Макеевка на карте

Географически Макеевка — это примыкающий к Донецку крупный населённый пункт. В этом городе проживает порядка 320 тысяч человек. Для ВСУ времён 2014 года этот город был вторым по важности после Донецка. От него до границы с Россией чуть более 80 километров. Восемь лет назад украинская армия пыталась пробиться в этот район, однако была остановлена, окружена и разбита в районе Иловайска. Со стратегической точки зрения Макеевка — выгодный оборонительный рубеж. Сам город находится на возвышенности, с которой хорошо просматриваются все окраины.

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С начала спецоперации на Украине сразу несколько подразделений украинской армии были переброшены в этот район для боевых действий. Однако вместо активного наступления ВСУ находятся в обороне: наступать на подготовленные позиции не получается — в воздухе постоянно летают беспилотники, а в районе Водяного, Марьинки и Авдеевки регулярно работает российская штурмовая авиация.

Однако украинские подразделения, находящиеся на расстоянии нескольких десятков километров от Донецка, не имеют возможности выдвинуть вплотную свои войска, но в последние несколько месяцев получили американское и европейское вооружение, с помощью которого наносятся удары по мирным кварталам Донецка и его пригородов.

Кто ударил по Макеевке в новогоднюю ночь

Основной проблемой HIMARS на Украине стала их малочисленность: всего страны Запада поставили Украине порядка 40 единиц РСЗО всех модификаций и поражение нескольких пусковых привело к тому, что на некоторых участках фронта ВСУ практически полностью лишились высокоточных вооружений. Всего на вооружении украинской армии имеется порядка 24 РСЗО М142. С учётом того что пусковые и боекомплект периодически уничтожаются ракетными ударами ВС РФ, на вооружении ВСУ может оставаться от 11 до 14 пусковых. Этого количества недостаточно, чтобы развернуть оружие по всему фронту, поэтому применение американского РСЗО в основном носит локальный характер.

Пример боевой стрельбы из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS). Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Остальное вооружение — это американские реактивные системы MRLS M270, M270B1, M270 MARS II и французские LRU. Все они размещаются на гусеничном шасси и не могут оставаться мобильными длительное время, прежде всего из-за низкой скорости передвижения. ВСУ держат их в тылу: такое оружие на вес золота и потеря хотя бы одной пусковой — удар по боеспособности украинской армии.

M142 HIMARS изначально использовались двумя подразделениями ВСУ — 66-й и 93-й механизированными бригадами, в которых для этого были созданы специальные батальоны. Однако в дальнейшем эти подразделения были перемещены к линии фронта без прикрытия. 93-я ОМБР ВСУ была практически полностью уничтожена в районе Соледар – Бахмут, а 66-я ОМБР несёт крупные потери западнее Кременной.

Расчёты HIMARS после уничтожения первых комплексов получили статус кочующих боевых групп. В обычное время они располагаются в 130–150 километрах за линией фронта и выкатываются из укрытий лишь за несколько часов до начала стрельбы. Предположительно, перед ударом по Макеевке M142 могли находиться в нескольких десятках километров западнее Донецка. В районе, где базируется 55-я артиллерийская бригада ВСУ.

M142 HIMARS: дальность, цена, скорость стрельбы

Командир этого подразделения — Роман Качур, уроженец Сум, полковник. С 2014-го по 2018 год командовал артиллерией в 81-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, соединении, созданном перед начальном карательной операции Киева на юго-востоке Украины и обстреливавшем Петровский и Киевский районы Донецка последние восемь лет.

55-я артиллерийская бригада под командованием Качура уже отличалась при планировании обстрелов Донецка с применением французских САУ "Цезарь". По некоторым данным, штаб бригады при непосредственном участии Качура участвовал в разработке т.н. ночных обстрелов, когда мобильные расчёты французских гаубиц "Цезарь" калибра 155 мм быстро наносили удар и покидали район стрельбы, не дожидаясь контрбатарейного огня. Однако после уничтожения первых колёсных САУ производства Франции эта тактика перестала работать, и по приказу Качура ВСУ переключились на применение РСЗО HIMARS.

Соединение активно тренировалось на Яворовском полигоне и осваивало американские и канадские наставления по ведению боевых действий.

Сотрудник СК РФ около жилого дома на улице Аксакова, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО американского производства "Хаймарс". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

10 декабря 55-я бригада ВСУ уже наносила удар по Макееве. А за четыре дня до удара по зданию ПТУ, в котором находились российские военные, ВСУ ударили ракетами HIMARS по гостинице в Донецке. Другое подразделение украинской армии, в котором могут использоваться американские M142 HIMARS, — это 26-я артиллерийская бригада. Позиции соединения находятся в 50–60 километрах северо-западнее Макеевки, что сопоставимо с дальностью пуска ракет М30. Там же 31 декабря российские военные уже уничтожили пусковые M142 HIMARS.

Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command Когда ВСУ лишатся возможности применять M142 HIMARS? 0 Когда все установки будут уничтожены Когда будет перекрыта граница с Польшей Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев