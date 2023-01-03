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Выученные американцами: Что известно о бригаде ВСУ, ударившей "Хаймарсом" по Макеевке

Подразделения, подозреваемые в совершении этого преступления, давно обстреливают Донецк и его окрестности.

3 января, 17:18
<p>РСЗО HIMARS. Обложка © ТАСС / Zuma / Senior Airman Beaux Hebert</p>

РСЗО HIMARS. Обложка © ТАСС / Zuma / Senior Airman Beaux Hebert

Удар ВСУ по Макеевке

В ночь на 1 января ВСУ ударили комплексом HIMARS по зданию в Макеевке (15 км к востоку от Донецка), где размещались российские военные. Два реактивных снаряда американского производства были перехвачены системой ПВО, однако четыре достигли земли. Жертвами удара, по данным Минобороны России, стали 63 человека. В ночь на 3 января ВС РФ нанесли ракетный удар по базе ВСУ и иностранных наёмников в Дружковке (70 км к северу от Донецка). Местные телеграм-каналы сообщают о том, что в результате ракетного удара по пункту размещения ВСУ на ледовой арене "Альтаир" могли погибнуть несколько сотен человек. Официальных комментариев от Киева на тему этого удара пока не поступало.

Позднее в результате ракетного удара в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре чешские РСЗО RM-70 Vampire и 120 украинских военных.

Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке. Фото © ТАСС / Иван Ноябрёв

Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке. Фото © ТАСС / Иван Ноябрёв

Вне зоны доступа: Почему ВСУ больше не могут использовать спутниковый интернет Илона Маска на Украине

Вне зоны доступа: Почему ВСУ больше не могут использовать спутниковый интернет Илона Маска на Украине

Макеевка на карте

Географически Макеевка — это примыкающий к Донецку крупный населённый пункт. В этом городе проживает порядка 320 тысяч человек. Для ВСУ времён 2014 года этот город был вторым по важности после Донецка. От него до границы с Россией чуть более 80 километров. Восемь лет назад украинская армия пыталась пробиться в этот район, однако была остановлена, окружена и разбита в районе Иловайска. Со стратегической точки зрения Макеевка — выгодный оборонительный рубеж. Сам город находится на возвышенности, с которой хорошо просматриваются все окраины.

Фото © Google Maps

Фото © Google Maps

С начала спецоперации на Украине сразу несколько подразделений украинской армии были переброшены в этот район для боевых действий. Однако вместо активного наступления ВСУ находятся в обороне: наступать на подготовленные позиции не получается — в воздухе постоянно летают беспилотники, а в районе Водяного, Марьинки и Авдеевки регулярно работает российская штурмовая авиация.

Однако украинские подразделения, находящиеся на расстоянии нескольких десятков километров от Донецка, не имеют возможности выдвинуть вплотную свои войска, но в последние несколько месяцев получили американское и европейское вооружение, с помощью которого наносятся удары по мирным кварталам Донецка и его пригородов.

Что известно об ударах по Украине 29 декабря

Что известно об ударах по Украине 29 декабря

Кто ударил по Макеевке в новогоднюю ночь

Основной проблемой HIMARS на Украине стала их малочисленность: всего страны Запада поставили Украине порядка 40 единиц РСЗО всех модификаций и поражение нескольких пусковых привело к тому, что на некоторых участках фронта ВСУ практически полностью лишились высокоточных вооружений. Всего на вооружении украинской армии имеется порядка 24 РСЗО М142. С учётом того что пусковые и боекомплект периодически уничтожаются ракетными ударами ВС РФ, на вооружении ВСУ может оставаться от 11 до 14 пусковых. Этого количества недостаточно, чтобы развернуть оружие по всему фронту, поэтому применение американского РСЗО в основном носит локальный характер.

Пример боевой стрельбы из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS). Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Пример боевой стрельбы из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS). Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Остальное вооружение — это американские реактивные системы MRLS M270, M270B1, M270 MARS II и французские LRU. Все они размещаются на гусеничном шасси и не могут оставаться мобильными длительное время, прежде всего из-за низкой скорости передвижения. ВСУ держат их в тылу: такое оружие на вес золота и потеря хотя бы одной пусковой — удар по боеспособности украинской армии.

M142 HIMARS изначально использовались двумя подразделениями ВСУ — 66-й и 93-й механизированными бригадами, в которых для этого были созданы специальные батальоны. Однако в дальнейшем эти подразделения были перемещены к линии фронта без прикрытия. 93-я ОМБР ВСУ была практически полностью уничтожена в районе Соледар – Бахмут, а 66-я ОМБР несёт крупные потери западнее Кременной.

Расчёты HIMARS после уничтожения первых комплексов получили статус кочующих боевых групп. В обычное время они располагаются в 130–150 километрах за линией фронта и выкатываются из укрытий лишь за несколько часов до начала стрельбы. Предположительно, перед ударом по Макеевке M142 могли находиться в нескольких десятках километров западнее Донецка. В районе, где базируется 55-я артиллерийская бригада ВСУ.

M142 HIMARS: дальность, цена, скорость стрельбы

Командир этого подразделения — Роман Качур, уроженец Сум, полковник. С 2014-го по 2018 год командовал артиллерией в 81-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, соединении, созданном перед начальном карательной операции Киева на юго-востоке Украины и обстреливавшем Петровский и Киевский районы Донецка последние восемь лет.

55-я артиллерийская бригада под командованием Качура уже отличалась при планировании обстрелов Донецка с применением французских САУ "Цезарь". По некоторым данным, штаб бригады при непосредственном участии Качура участвовал в разработке т.н. ночных обстрелов, когда мобильные расчёты французских гаубиц "Цезарь" калибра 155 мм быстро наносили удар и покидали район стрельбы, не дожидаясь контрбатарейного огня. Однако после уничтожения первых колёсных САУ производства Франции эта тактика перестала работать, и по приказу Качура ВСУ переключились на применение РСЗО HIMARS.

Соединение активно тренировалось на Яворовском полигоне и осваивало американские и канадские наставления по ведению боевых действий.

Сотрудник СК РФ около жилого дома на улице Аксакова, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО американского производства "Хаймарс". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Сотрудник СК РФ около жилого дома на улице Аксакова, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО американского производства "Хаймарс". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

10 декабря 55-я бригада ВСУ уже наносила удар по Макееве. А за четыре дня до удара по зданию ПТУ, в котором находились российские военные, ВСУ ударили ракетами HIMARS по гостинице в Донецке. Другое подразделение украинской армии, в котором могут использоваться американские M142 HIMARS, — это 26-я артиллерийская бригада. Позиции соединения находятся в 50–60 километрах северо-западнее Макеевки, что сопоставимо с дальностью пуска ракет М30. Там же 31 декабря российские военные уже уничтожили пусковые M142 HIMARS.

Российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреливали Донецк

Российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреливали Донецк

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Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Когда ВСУ лишатся возможности применять M142 HIMARS?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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