Вне зоны доступа: Почему ВСУ больше не могут использовать спутниковый интернет Илона Маска на Украине Появление спутниковых терминалов на время решило проблемы украинской армии со связью, однако теперь технология передачи данных находится под угрозой. 22 декабря, 23:40 Украинские военные с системой Starlink. Июнь 2022 года, Украина. Обложка © armyinform.com.ua

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В середине декабря агентство Bloomberg со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова сообщило о том, что Киев в ближайшие месяцы получит свыше 10 тысяч комплектов для спутникового интернета Starlink. Однако массовый завоз в страну терминалов может обернуться ничем — с октября ВСУ (основной оператор Starlink) испытывают большие проблемы с передачей данных по спутниковым каналам системы SpaceX и отмечают массовые сбои в работе сетей. Поначалу в перебоях обвиняли Илона Маска, который чуть не отказался спонсировать украинский сегмент Starlink. Затем неполадки попытались списать на… котов — якобы те выбирают тарелки Starlink как средство обогрева зимой, что снижает качество связи.

Западные издания, например — Financial Times, винят во всём российские комплексы радиоэлектронной борьбы. Свежий комплекс "Тирада" даже назвали "сильнейшим противоспутниковым оружием". А теперь тревогу западных партнёров вызывает новейший комплекс слежения, рабочее название которого “Борщевик”.

Противоспутниковый комплекс "Тирада". Фото © ТАСС / Алина Имамова

Противоспутниковое оружие России

Терминалы Starlink на определенном этапе стали единственным каналом связи между украинской армией, штабами и Киевом. Российские средства РЭБ, развернутые для прикрытия наземных подразделений и воздушно-космических войск справились со своей задачей и лишили ВСУ значительного количества линий беспроводной связи. Особенно остро дефицит свободных частот ощущался на южном направлении. Когда российская армия окружила Мариуполь и вплотную подступила к цехам завода "Азовсталь", единственной "ниточкой", связывающей запертый внутри украинский гарнизон со внешним миром была спутниковая тарелка, установленная на крыше.

Надежда на зарубежные системы связи рухнула в конце октября 2022 года. Тогда из-за отсутствия оплаты по всей Украине были отключены порядка 1300 спутниковых терминалов. Позднее зарубежные аналитики начали высказывать предположения, что речь про деньги — для отвода глаз, а на сервера и спутники Starlink идет массированная радиоэлектронная атака, из-за которой средства связи в определенных районах либо на время отключаются, либо выходят из строя насовсем, пролетая над определенным районом и попадая под некое излучение. Одной из причин высокого "расхода" спутников называли работу российского комплекса РЭБ "Тирада", однако теперь к угрозам для американской системы спутниковой связи может добавиться и "Борщевик".

Точных данных о характеристиках и принципе работы "Борщевика" нет, однако по некоторым сведениям, комплекс, в отличие от "Тирады" позволяет определять местоположение не космических аппратов, а наземных спутниковых терминалов Starlink с точностью до нескольких метров. Здесь стоит пояснить, почему появление такой системы важно само по себе. Спутниковыми терминалами Starlink на Украине пользуются не простые военные. Как правило, тарелки для передачи больших массивов данных установлены в штабах рот или батальонов, а это значит, что определение одного или нескольких спутниковых терминалов позволит выяснить, где находится узел управления войсками противника — ключевой компонент, необходимый для ведения боевых действий.

Солдаты ВСУ с системой Starlink. Фото © armyinform.com.ua

Точность обнаружения координат в таком вопросе крайне важна — если ошибиться и нанести удар с ошибкой на 300-500 метров, противник поймёт, что позиция скомпрометирована, свернет штаб и перенесет его в другое место. Проблема украинской стороны, использующей терминалы Starlink, состоит в том, что у каждой спутниковой есть определенный диапазон работы. Сканирование пространства комплексом "Борщевик" позволяет выяснить, в какой точке находится один или несколько терминалов, а дальше — дело техники. Доразведка позиций с помощью беспилотника и удар высокоточным оружием или артиллерией.

Что будет с ВСУ, если не работает интернет

Основной проблемой для ВСУ в случае применения комплексов "Борщевик" может стать массовая потеря засекреченных объектов на поле боя. Если потеря одного штаба или объекта связи может оказаться не критичной для наземных сил, то уничтожение 10-20 и более таких объектов может стать причиной крупного провала. В контексте зависимости украинской армии от американской системы Starlink, важно понимать, что спутниковый интернет Илона Маска — единственный канал связи, по которому можно передавать как голосовые сообщения, так и различные данные: фото и видео в высоком качестве.

На этой системе построена оборона ВСУ в таких городах, как Артёмовск (Бахмут), Краматорск, Славянск, Николаев и Одесса. С точки зрения воздействия на такие объекты, работа "Борщевика" может выглядеть как троянский конь, благодаря которому был захвачен древний город-крепость на побережье Эгейского моря.

Резервных каналов связи, обладающих той же пропускной способностью, что и интернет Starlink, в украинской армии нет. Для того, чтобы сохранить экстренный канал связи на случай уничтожения терминалов, ВСУ с начала ноября закупают в Германии, Франции и других западных странах системы PTT (push to talk), однако их использование по словам специалистов, снизит количество передаваемой между войсками информации и значительно ухудшит её качество.

Недавно Илон Маск вывел на орбиту еще 54 спутника, и я думаю, это связано с тем, что устройства постепенно выходят из строя. К тому же, под воздействием комплексов РЭБ подавляются не только американские системы спутниковой связи, но другие имеющиеся системы связи. Появление “Борщевика” на поле боя однозначно будет менять ситуацию на фронте не в пользу ВСУ — чем меньше украинская армия будет обмениваться данными, тем сложнее станет управлять войсками. Из-за этого будут появляться ошибки и возрастут потери, которые у них и так велики Алексей Леонков военный эксперт

Пока Киев пытается латать дыры в спутниковой группировке Starlink, растёт качество средств РЭБ, с помощью которых эти спутники выводятся из строя. И судя по всему, разрыв между потребностями украинской армии в новых спутниках и скоростью их уничтожения в ходе СВО может увеличиться, что может оставить украинскую армию совсем без связи, да ещё в такое трудное время года как зима, когда вооруженные силы испытывают и другие проблемы. При этом любое компромиссное решение повышает риск поражения для ВСУ не только на линии фронта, но и в глубине обороны. Если украинским войскам удастся перейти на мобильную связь или на стандартные радиостанции боевых машин из-за отказов и уничтожения позиций Starlink, это сделает наземные силы ещё более уязвимыми. Все военные частоты украинской армии давно известны и могут быть подавлены сразу, как в этом появится необходимость.

Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга и солдаты ВСУ с системой Starlink. Фото © niklife.com.ua Как долго ВСУ смогут пользоваться системой Starlink на Украине? 0 До первых включений "Борщевика" Продержатся какое-то время Продолжат пользоваться и дальше

Авторы Сергей Андреев