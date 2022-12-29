Что известно об ударах по Украине 29 декабря Отмечается большое количество аварийных отключений, сбои в работе железной дороги, перегон городского транспорта в депо. 29 декабря, 11:03 29644 29644 Коллаж © LIFE. Фото © hdpic.club, © Shutterstock

Последние новости об Украине на сегодня

В ночь с 28 на 29 декабря в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

По сообщениям украинских телеграм-каналов, ночью беспилотники "Герань-2" атаковали военные объекты ВСУ в центральных областях Украины. Целями стали склады с вооружением и техникой, а также места дежурства комплексов ПВО.

Утром 29 декабря с нескольких направлений по объектам инфраструктуры Украины были нанесены ракетные удары. Всего, по данным советника главы офиса президента Михаила Подоляка, в атаке было задействовано не менее 120 ракет.

Карта ударов по Украине

Карта ударов по Украине 29 декабря.Инфографика © LIFE

Согласно уточнённым данным, утром 29 декабря в Киеве и ещё 12 областях Украины, в том числе подконтрольных Киеву районах Запорожья и Херсонщины, объявили воздушную тревогу.

К утру 29 декабря воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. По некоторым данным, в Николаев и Кировоград также летели ракеты.

По данным украинских источников, с 08:35 до 09:50 ракетным ударам подвергся Львов, с 08:05 до 09:30 — Киев, с 08:20 до 09:15 — Хмельницкий, с 08:00 до 9:15 — Одесса, с 07:55 до 09:10 — Днепропетровск, с 08:00 до 09:10 — Кривой Рог, с 08:15 до 09:30 — Житомир, с 08:10 до 09:30 — Бердичев, с 07:55 до 09:30 — Николаев, с 07:10 до 09:00 — Запорожье, с 08:10 до 09:30 — Первомайск.

Также в 9:20 прозвучали взрывы в Черниговской области. В 10:25 появились сообщения о взрывах в Ивано-Франковске. В 10:19 мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе. Также поступали сообщения о взрывах в Харьковской, Николаевской, Полтавской, Ивано-Франковской областях.

Сообщалось о взрывах в Житомирской, Одесской, Киевской и Сумской областях, а также Киеве. В Полтавской и Одесской областях, по заверениям местных властей, работала ПВО.

Украинская железная дорога "Укрзализныця" сообщила, что частично обесточена инфраструктура и начались задержки поездов. По состоянию на 10:16 частично обесточено железнодорожное сообщение на Левобережье Украины — в Полтавской и Днепропетровской областях. Задержка составов составляет больше 30 минут.

В 10:46 по киевским телеграм-каналам распространилась информация, что в столице Украины обломки ракеты повредили железнодорожное полотно на правом берегу. Однако эксперты не исключают, что повреждение могло быть вызвано сбоем в работе местного ПВО, как это случалось в октябре.

В Одессе, по некоторым данным, в ходе удара был поражён пункт базирования ПВО и трансформаторная подстанция в районе аэропорта. Также удар был нанесён по подстанции 330/110 кВ "Усатово" в десяти километрах к северу от Одессы.

Об аварийном отключении электричества также сообщил мэр Кривого Рога Александр Викул. Местные жители утверждают, что городской электротранспорт был отправлен в депо и до сих пор находится там.

Примерно в 10:18 пропало электричество во Львове. Остановлено движение трамваев и троллейбусов. Скорее всего, повреждена местная подстанция.

В 10:23 Алексей Арестович опубликовал в своём телеграм-канале прогноз о том, что будут ещё две-три новые волны ракетных атак. Откуда такие предположения, советник Офиса президента Украины не уточнил.

В 10:39 был подтверждён прилёт по промышленному предприятию в Голосеевском районе Киева.

ПВО Украины сегодня

Фото © ТАСС / Олег Булдаков

После ударов в Киеве начались перебои с электричеством, также в столице Украины зафиксировано попадание в промышленное предприятие в Голосеевском районе; Одесса и подконтрольное Киеву Запорожье осталось без света и воды, по всей стране начались аварийные отключения.

В Харькове после удара по ТЭЦ-3 приостановлены работа метро и подача воды, в Киеве начались аварийные отключения электричества. Также аварийные отключения наблюдаются в Днепропетровске, практически полностью обесточен Львов.

Украинские власти отчитываются об успешной работе систем ПВО, однако подтверждающих это кадров со сбитыми ракетами в украинских источниках пока не наблюдается. Более того: по некоторым данным, многие из сбитых ракет оказались обманками — имитаторами целей, запущенными перед основным ударом, и не исключено, что именно они попали в отчёты местных властей.

После массированного удара начали появляться сообщения, что в ряде областей Украины ракеты комплексов ПВО С-300 не смогли поразить крылатые ракеты и попали в жилые дома.

Фото © t.me/shot_shot Нужно ли продолжать удары по энергосистеме Украины? 0 Нужно, с прежним темпом Нужно наращивать количество ракет Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев