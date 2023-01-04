Житель Подмосковья лишился четырёх пальцев из-за решения просверлить петарду

Житель подмосковного округа Пушкино пострадал при взрыве самодельной петарды. Он лишился четырёх пальцев на руке, а также получил ранения в паховой области. Мужчину госпитализировали в ночь на 1 января, сообщает "360".

По данным телеканала, у пострадавшего уже был опыт самостоятельной сборки петард. Он занимался этим в детстве, и проблем в этом деле не встречал. Попытка вспомнить былое дорого обошлась горе-изобретателю.

Безумная идея пришла в голову мужчине, когда он попытался взорвать самодельную петарду в новогоднюю ночь. Устройство не сработало, и изобретатель решил заменить фитиль. Для этого он воспользовался шуруповёртом. Тогда-то и произошёл взрыв. Соседи пострадавшего дали на него положительную характеристику. За подозрительными делами он замечен не был, живёт с семьёй, приветлив и спокоен.