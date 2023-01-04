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3 января, 21:52

Посла Украины разозлил разговор главы МИД Израиля с Лавровым

Посол Украины Корнийчук раскритиковал главу израильского МИД за разговор с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с критикой в отношении главы МИД этой страны Эли Коэна. Поводом стал разговор главы дипломатии еврейского государства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Times of Israel.

"Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за телефонный разговор с Лавровым. Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики", — пишет издание.

Лавров сообщил главе МИД Израиля о готовности укреплять отношения между странами

Лавров сообщил главе МИД Израиля о готовности укреплять отношения между странами

Ранее новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил в соцсети, что провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы политики затронули ряд вопросов, а также отношения между государствами.

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Mid.ru

Анатолий Симоненко

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