Посла Украины разозлил разговор главы МИД Израиля с Лавровым
Посол Украины Корнийчук раскритиковал главу израильского МИД за разговор с Лавровым
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с критикой в отношении главы МИД этой страны Эли Коэна. Поводом стал разговор главы дипломатии еврейского государства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Times of Israel.
"Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за телефонный разговор с Лавровым. Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики", — пишет издание.
Ранее новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил в соцсети, что провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы политики затронули ряд вопросов, а также отношения между государствами.