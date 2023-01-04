Кадыров прокомментировал смерть Хасбулатова

Смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова — это невосполнимая утрата для чеченского народа. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

"Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!" — отметил Кадыров.

Хасбулатова он назвал одним из ярких и известных в России, а также далеко за её пределами чеченцев. Глава республики напомнил, что Руслан Имранович прошёл сложный и тернистый жизненный путь. В годы Великой Отечественной войны он был, ещё будучи маленьким ребёнком, сослан вместе с родными в холодные степи Казахстана. Хасбулатов смог получить хорошее образование, окончить МГУ.

"Он являлся первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем и возглавил Верховный Совет РФ. Это было время тяжёлых кризисных лет для страны. Но даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению", — заключил Кадыров.