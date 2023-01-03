Москвичей предупредили о приближении пяти самых холодных дней века

В Москве с 6 по 10 января ожидается до 29 градусов мороза, что сделает эту пятидневку самой холодной в этом веке, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А перед этим в столице будет довольно приятная температура — всего 2–6 градусов мороза.

"Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20–22 градусов, а днём тоже без жары — до 18–20 градусов. В рождественскую ночь они ещё сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днём, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века", — заявил Вильфанд.

Как подчеркнул метеоролог, такой длительный период аномально холодной погоды — опасное метеорологическое явление. Он отметил, что, даже если температура опускается на семь градусов ниже климатической нормы и держится в этих пределах более пяти дней, это опасно. В этом же случае речь идёт о перепаде в 15 градусов, то есть ожидать стоит "суровых и лютых" морозов.