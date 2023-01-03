Обе попытки избрать нового спикера Палаты представителей США закончились провалом

Республиканец Кевин Маккарти не получил необходимого количества голосов по результатам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США. Обнародованы итоги голосования. Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, набрал всего 203 голоса, в то время как его основной соперник — кандидат от демократов Хаким Джеффрис — 212 голосов. Для победы необходимо было получить на шесть больше.

Выборы спикера палаты будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберёт нужного количества голосов. Включать в бюллетени новых кандидатов законодатели вправе в любой момент.

Пока не будет избран спикер, новый состав Палаты представителей не может принять присягу, а значит, и приступить к законотворческой деятельности.