Сам на "ментальном карантине": Захарова поставила "диагноз" литовскому министру
Захарова поставила диагноз литовскому министру из-за призыва к карантину русской культуры
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса ввести "ментальный карантин" для русской культуры. Комментарий к его словам дипломат разместила в своём Telegram-канале.
Захарова назвала Кайриса "министром бескультуры" и "обрадовала" его тем, что он, похоже, уже сам "на ментальном карантине".
"Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина", — написала Захарова.
Как рассказывал Лайф, ранее министр культуры Литвы заявил, что считает возможным объявить в своей стране мораторий на русскую культуру, "ментальный карантин". Якобы Россия использует её как оружие, присылает в Литву "своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры".
Пресс-служба МИД РФ