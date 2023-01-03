Сам на "ментальном карантине": Захарова поставила "диагноз" литовскому министру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса ввести "ментальный карантин" для русской культуры. Комментарий к его словам дипломат разместила в своём Telegram-канале.

Захарова назвала Кайриса "министром бескультуры" и "обрадовала" его тем, что он, похоже, уже сам "на ментальном карантине".

"Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина", — написала Захарова.