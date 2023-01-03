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3 января, 19:55

Сам на "ментальном карантине": Захарова поставила "диагноз" литовскому министру

Захарова поставила диагноз литовскому министру из-за призыва к карантину русской культуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса ввести "ментальный карантин" для русской культуры. Комментарий к его словам дипломат разместила в своём Telegram-канале.

Захарова назвала Кайриса "министром бескультуры" и "обрадовала" его тем, что он, похоже, уже сам "на ментальном карантине".

"Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина", написала Захарова.

Президент Литвы возмутился попытками стран ЕС ослабить санкции против России

Президент Литвы возмутился попытками стран ЕС ослабить санкции против России

Как рассказывал Лайф, ранее министр культуры Литвы заявил, что считает возможным объявить в своей стране мораторий на русскую культуру, "ментальный карантин". Якобы Россия использует её как оружие, присылает в Литву "своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры".

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Пресс-служба МИД РФ

Андрей Григорьев

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