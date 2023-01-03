В Совбезе ООН решили поднять тему Украины

На заседании Совета безопасности ООН 12 января будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом сообщил в ходе брифинга Кимихиро Исиканэ, который является постоянным представителем Японии в международной организации. Эта страна в январе председательствует в СБ ООН.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что "несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться" украинская тема. Исиканэ добавил, что обсуждение не ограничится лишь упомянутым заседанием.