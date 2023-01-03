В Совбезе ООН решили поднять тему Украины
На заседании Совбеза ООН 12 января обсудят ситуацию на Украине
На заседании Совета безопасности ООН 12 января будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом сообщил в ходе брифинга Кимихиро Исиканэ, который является постоянным представителем Японии в международной организации. Эта страна в январе председательствует в СБ ООН.
Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что "несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться" украинская тема. Исиканэ добавил, что обсуждение не ограничится лишь упомянутым заседанием.
Как рассказывал Лайф, ранее Украина потребовала исключить Россию из ООН. Историк Владимир Шаповалов заявил о невозможности этого. Он подчеркнул, что Организация Объединённых Наций является таким же достоянием РФ, как и Запада.
ООН / Мануэль Элиас