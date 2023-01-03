Новый состав Палаты представителей сразу нарушил вековую традицию

В США впервые за 100 лет выборы спикера Палаты представителей Конгресса вышли за рамки первого тура, так как лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог сразу набрать большинство голосов. В прошлый раз подобная ситуация была только в 1923 году.

Всего на голосование были представлены три кандидата. От республиканцев — Кевин Маккарти и Эндрю Биггс, а от демократов — Хаким Джеффрис. Как выяснилось, лидер республиканцев не сумел завоевать поддержку необходимого количества однопартийцев.