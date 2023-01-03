Новый состав Палаты представителей сразу нарушил вековую традицию
Впервые за 100 лет спикера Палаты представителей США не смогли избрать за один тур
В США впервые за 100 лет выборы спикера Палаты представителей Конгресса вышли за рамки первого тура, так как лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог сразу набрать большинство голосов. В прошлый раз подобная ситуация была только в 1923 году.
Всего на голосование были представлены три кандидата. От республиканцев — Кевин Маккарти и Эндрю Биггс, а от демократов — Хаким Джеффрис. Как выяснилось, лидер республиканцев не сумел завоевать поддержку необходимого количества однопартийцев.
Как рассказывал Лайф, Конгресс США приступает к работе в новом составе, который избран в ходе осенних выборов. Теперь нижняя палата — Палата представителей — становится подконтрольной Республиканской партии, которая является оппозицией Демократической партии Джо Байдена. Республиканцы имеют возможность снизить скорость реализации политической программы американского лидера.
ТАСС / AP / Andrew Harnik