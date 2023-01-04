В Госдепе обозначили сроки прибытия нового посла США в Россию

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Насколько я знаю, посол с нетерпением ждёт, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве", — сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что Трейси уже имеет опыт работы в Москве: она была замглавы миссии. По мнению представителя Госдепа, дипломат знает отношения двух стран, "наверное, как никто другой".

"Я знаю, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве", — добавил Прайс.