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3 января, 21:00

В Госдепе обозначили сроки прибытия нового посла США в Россию

Представитель Госдепа Прайс: Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Насколько я знаю, посол с нетерпением ждёт, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве", сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что Трейси уже имеет опыт работы в Москве: она была замглавы миссии. По мнению представителя Госдепа, дипломат знает отношения двух стран, "наверное, как никто другой".

"Я знаю, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве", — добавил Прайс.

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Напомним, что Линн Трейси утвердили новым послом США в России в конце декабря 2022 года. К сведению: она станет первой в истории женщиной на этой должности. До этого Трейси работала в диппредставительствах Вашингтона в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане, а также была послом США в Армении.

Обложка ©

Линн Трейси. Фото © usembassy.gov

Андрей Григорьев

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