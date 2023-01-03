Названы три страны, создающие новую многополярность

Ситуация вокруг Украины, а также кризис вокруг Тайваня, которые стали главными международными событиями 2022 года, вызвали шоковый переворот в мировой политике. Фактически начала формироваться биполярность. Первым полюсом стали США и их союзники в Европе и Азии, назвавшие главными вызовами Китай и Россию. А альтернативный полюс попытались сформировать Москва и Пекин. Об этом пишет "Коммерсант".

В статье газеты отмечается, что сближение Москвы и Пекина началось ещё до украинского кризиса. Своим визитом на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сделал символический жест, показал, что объявленный Западом бойкот Олимпиады провалился.

Как говорится в статье, новым испытанием для Китая и России стала военная операция на Украине и последовавшие за ней западные санкции. Выступая на симпозиуме по международному положению, глава МИД КНР Ван И изложил китайское видение отношений между главными полюсами современного мира. Он отметил, что важнейшими задачами внешней политики Китая остаются "поиск правильного пути для отношений с США, налаживание более зрелой и устойчивой комплексной стратегической координации между Китаем и Россией, а также приверженность здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС".