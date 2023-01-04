Губернатор отреагировал на сообщения о взрывах над Ростовом-на-Дону

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ситуация в регионе стабильная и призвал жителей сохранять спокойствие. Такой комментарий он дал на фоне сообщений о том, что над региональным центром было видно зарево от пуска ракет, предположительно, систем противовоздушной обороны.

"Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике", — написал Голубев.

Ранее в соцсетях появились сообщения о работе ПВО в Ростове-на-Дону, были опубликованы соответствующие фото и видео. Как передаёт ТАСС, вечером 3 января в 22:07 и 22:08 в пригороде были видны вспышки на небе, а затем дважды был слышен звук взрыва.