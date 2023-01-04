В Бельгии пожаловались на нулевой эффект от антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, сейчас занимающий кресло депутата Европарламента, признал провал санкционной политики Евросоюза, направленной против России.

Как отметил венгерский телеканал М1, Верхофстадт, который "часто критикует Венгрию и её правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы, впервые за долгое время признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными".

Телеканал сослался на заявление депутата в "Твиттере" о том, что девять пакетов санкций, введённых против России, оказали "менее чем нулевое воздействие".