В Бельгии пожаловались на нулевой эффект от антироссийских санкций
Экс-премьер Бельгии Верхофстадт счёл эффект от санкций ЕС против России нулевым
Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, сейчас занимающий кресло депутата Европарламента, признал провал санкционной политики Евросоюза, направленной против России.
Как отметил венгерский телеканал М1, Верхофстадт, который "часто критикует Венгрию и её правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы, впервые за долгое время признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными".
Телеканал сослался на заявление депутата в "Твиттере" о том, что девять пакетов санкций, введённых против России, оказали "менее чем нулевое воздействие".
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов