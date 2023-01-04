Выросло число жертв удара ВСУ по Макеевке
Минобороны РФ: До 89 человек выросло число погибших в Макеевке военных
Число военнослужащих, погибших в Макеевке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, выросло до 89 человек. Среди них заместитель командира полка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Заявление Минобороны РФ по трагедии в Макеевке. Видео © Минобороны РФ
"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В Минобороны заявили, что сразу после трагедии были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Была оказана первая медицинская помощь, раненых отправили в медицинские учреждения.
"Ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Там также уточнили, что в результате ударов в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожено ещё четыре украинские пусковые установки HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 "Вампир", склад из более 800 реактивных снарядов к ним, 8 автомобилей и более 200 украинских националистов и иностранных наёмников. А в районе Масловки удар пришёлся по пункту временной дислокации подразделений "иностранного легиона". Там уничтожено более 130 иностранных наёмников.
Напомним, удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке был нанесён ВСУ 1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами по ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных.
ТАСС / Иван Ноябрев